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Долар почав дешевшати: новий курс в обмінниках

Фото: курс долара знизився на 10 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України трохи знизився після стабільності на початку тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На ранок 7 березня середній курс продажу долара в Україні знизився на 10 копійок до 38,50 гривень, курс євро не змінився - 42,05 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 38,00 гривні, євро по 41,35 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 38,17 - 38,21 грн/долар (купівля-продаж) – зниження на 2 копійки порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара. Долар подешевшав після зростання протягом трьох днів поспіль.

Офіційний курс на 7 березня 2024 року встановлено на такому рівні: 38,2664 грн за 1 долар (-0,1279 грн). Курс євро становитиме 41,5918 гривень за 1 євро (-0,0545 грн).

Ситуація на ринку

За даними НБУ, попит на валюту в Україні у лютому 2024 року знизився порівняно із січнем.

Це зумовлювалося стриманими бюджетними видатками, стійкою ситуацією з експортом, у тому числі завдяки функціонуванню морського коридору та поновленню експорту електроенергії, а також покращенням курсових очікувань населення на тлі певного зниження невизначеності надходження зовнішньої фінансової допомоги.

Як зазначили в НБУ, офіційний курс гривні до долара в середньому практично не змінився порівняно з січнем. Різниця між готівковим та офіційним курсами не перевищувала 1,4%, а до кінця місяця скоротилася до 0,8%.

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