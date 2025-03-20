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Долар почав дешевшати: НБУ встановив офіційний курс на 21 березня

Україна, Четвер 20 березня 2025 15:38
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Долар почав дешевшати: НБУ встановив офіційний курс на 21 березня Фото: курс долара впав на 3 копійки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав після зростання два дні поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 21 березня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,541 гривень за 1 долар (-0,0320 грн).
Долар почав дешевшати: НБУ встановив офіційний курс на 21 березня

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 45,0014 гривень за 1 євро (-0,3215 грн).
Долар почав дешевшати: НБУ встановив офіційний курс на 21 березня

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс впав на 3 копійку до 41,53-41,56 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.
Долар почав дешевшати: НБУ встановив офіційний курс на 21 березня

udinform.com

На готівковому ринку курс долара впав на 5 копійок до 41,8о гривень.

Прогноз курсу

Як зазначив у коментарі РБК-Україна Сергій Мамедов, віце-президент Асоціації українських банків, голова правління Глобус Банку, у другому кварталі ситуація на валютному ринку буде більш-менш прогнозованою: Нацбанк слідкуватиме за ринком, а вжиті монетарні заходи разом із чинною стратегією "керованої гнучкості" можуть мінімізувати поточні курсові коливання.

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