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Доллар начал дешеветь: НБУ установил официальный курс на 21 марта

Украина, Четверг 20 марта 2025 15:38
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Доллар начал дешеветь: НБУ установил официальный курс на 21 марта Фото: курс доллара упал на 3 копейки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел после роста два дня подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 21 марта 2025 года установлен на таком уровне: 41,541 гривен за 1 доллар (-0,0320 грн).
Доллар начал дешеветь: НБУ установил официальный курс на 21 марта

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 45,0014 гривен за 1 евро (-0,3215 грн).
Доллар начал дешеветь: НБУ установил официальный курс на 21 марта

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 3 копейку до 41,53-41,56 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
Доллар начал дешеветь: НБУ установил официальный курс на 21 марта

udinform.com

На наличном рынке курс доллара упал на 5 копеек до 41,8о гривен.

Прогноз курса

Как отметил в комментарии РБК-Украина Сергей Мамедов, вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус Банка, во втором квартале ситуация на валютном рынке будет более-менее прогнозируемой: Нацбанк будет следить за рынком, а принятые монетарные меры вместе с действующей стратегией "управляемой гибкости" могут минимизировать текущие курсовые колебания

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