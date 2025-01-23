Долар почав дешевшати: у НБУ назвали причини

На початку січня 2025 року долар дорожчав через сезонний чинник нестачі валюти. Зниження курсу долара останніми днями викликане збільшенням пропозиції на ринку та діями НБУ.

Про це заявив заступник голови НБУ Юрій Гелетій, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг на Youtube .

"Зараз ми спостерігаємо ситуацію, коли гривня ревальвує. Ми зайшли в рік з показником офіційного курсу 42,02. На піку ми досягнули 42,28. Станом на сьогодні діє офіційний курс 42,03, але довідковий курс станом на 12:00 - 41,97. Тобто ми спостерігаємо ревальвацію до початку року", - сказав він.

За його словами, пропозиція валюти зростає, але НБУ залишиться активним учасником валютного ринку.

"Наше завдання залишається незмінним - згладжувати надмірні коливання. Але важливо - гривня буде коливатися в обидві сторони, не загрожуючи нашій цілі інфляції 5%", - сказав Гелетій.

Заступник голови НБУ повідомив, що у січні на попит мали вплив бюджетні видатки. "Бізнес, державні підприємства, установи мали гривню, якою розпоряджалися, і також використовували для імпорту товарів і послуг", - повідомив він.

Водночас на початку місяці через сезонний чинник пропозиція валюти була обмежена, розповів Гелітій.

"Що стосується ситуації на валютному ринку в грудні. Курс девальвував незначно, на 1,1%. І ми вважаємо, що це не загрожує нашій важливій стратегічній цілі - поверненню інфляції до цілі 5%. Власне це буде залишатися в фокусі нашої уваги", - сказав він.

Гелетій нагадав, що в грудні 2023 року курс гривні девальвував на 4,5%.