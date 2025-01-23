Доллар начал дешеветь: в НБУ назвали причины

В начале января 2025 года доллар дорожал из-за сезонного фактора нехватки валюты. Снижение курса доллара в последние дни вызвано увеличением предложения на рынке и действиями НБУ.

Об этом заявил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг на Youtube .

"Сейчас мы наблюдаем ситуацию, когда гривна ревальвирует. Мы зашли в год с показателем официального курса 42,02. На пике мы достигли 42,28. По состоянию на сегодня действует официальный курс 42,03, но справочный курс по состоянию на 12:00 - 41,97. То есть мы наблюдаем ревальвацию к началу года", - сказал он.

По его словам, предложение валюты растет, но НБУ останется активным участником валютного рынка.

"Наша задача остается неизменной - сглаживать чрезмерные колебания. Но важно - гривна будет колебаться в обе стороны, не угрожая нашей цели инфляции 5%", - сказал Гелетий.

Заместитель главы НБУ сообщил, что в январе на спрос имели влияние бюджетные расходы. "Бизнес, государственные предприятия, учреждения имели гривну, которой распоряжались, и также использовали для импорта товаров и услуг", - сообщил он.

В то же время в начале месяца из-за сезонного фактора предложение валюты было ограничено, рассказал Гелитий.

"Что касается ситуации на валютном рынке в декабре. Курс девальвировал незначительно, на 1,1%. И мы считаем, что это не угрожает нашей важной стратегической цели - возвращению инфляции к цели 5%. Собственно это будет оставаться в фокусе нашего внимания", - сказал он.

Гелетий напомнил, что в декабре 2023 года курс гривны девальвировал на 4,5%.