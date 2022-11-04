Долар почав дешевшати: актуальні курси валют в Україні на 4 листопада

В обмінних пунктах України сьогодні, 4 листопада 2022 року, курс долара у продажу знизився на 5 копійок до 40,40 гривень за долар. Курс євро впав на 20 копійок до 39,65 гривні за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:
Середній курс євро становить:
Середній курс злотого складає:
Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). Водночас курс євро на 4 листопада становить 35,6288 грн за євро (-0,5906 грн).
Нагадаємо, Національний банк планує продовжувати політику фіксованого курсу гривні щодо долара. У НБУ заявили, що для зміни курсу наразі немає причин.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .