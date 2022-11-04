Доллар начал дешеветь: актуальные курсы валют в Украине на 4 ноября

В обменных пунктах Украины сегодня, 4 ноября 2022 года, курс доллара в продаже снизился на 5 копеек до 40,40 гривен за доллар. Курс евро упал на 20 копеек до 39,65 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Официальный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 4 ноября составляет 35,6288 гривен за евро (-0,5906 грн).

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

Напомним, Национальный банк планирует продолжать политику фиксированного курса гривны по отношению к доллару. В НБУ заявили, что для изменения курса пока нет причин.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.