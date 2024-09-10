ua en ru
Вт, 10 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Долар пішов вгору: обмінники оновили курси валют

Україна, Вівторок 10 вересня 2024 10:01
UA EN RU
Долар пішов вгору: обмінники оновили курси валют Фото: курс долара виріс на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України почав зростати слідом за подорожчанням на міжбанківському валютному ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 10 вересня середній курс продажу долара в Україні зріс на 5 копійок до 41,40 гривень, курс євро впав на 5 копійок до 45,90 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 40,90 грн, євро по 45,20 грн.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,13-41,16 грн/долар (купівля-продаж) – без змін порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар подорожчав після досягнення мінімуму за останній місяць.

Офіційний курс на 10 вересня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,0948 грн за 1 долар (+0,0780 грн).

Курс євро становитиме 45,383 гривень за 1 євро (-0,1744 грн).

Прогноз курсу

Як зазначив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, на цьому тижні основні зміни відбуватимуться в нових коридорах, а це 41-41,6 грн/долар і 44-46 грн/євро (міжбанк), 41, 2-41,8 грн/долар та 44-46,5 грн/євро (готівковий ринок).

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара Курс НБУ
NEWS
НБУ встановив ліміти на валютні картки: які обмеження діють відсьогодні
НБУ встановив ліміти на валютні картки: які обмеження діють відсьогодні
DAILY
Криза минула? Що відбувається у боях за Покровськ і чи дійсно Росія сповільнила наступ
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Криза минула? Що відбувається у боях за Покровськ і чи дійсно Росія сповільнила наступ