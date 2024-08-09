UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Долар пішов вгору: курс валют в обмінних пунктах

Фото: американський долар знову подорожчав (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Данило Крамаренко

Курс долара в українських обмінних пунктах знову пішов вгору. За готівковий долар у середньому просять близько 41,30 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На ранок 9 липня 2024 року середній курс продажу долара в обмінниках піднявся на дві копійки - до 41,27 гривень. Середній курс в купівлі становить 40,83 гривень.

Курс євро також зростає. Готівкову валюту в середньому продають за 45,32 гривень, а купують - за 44,75 гривень.

З ранку на міжбанківському валютному ринку курс перебуває на рівні 41,00-41,02 грн/долар (купівля-продаж). Що на дві копійки вище у порівнянні із закриттям попереднього торговельного дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) другий день поспіль тримає долар нижче 41 гривні.

Офіційний курс на 9 серпня встановлено на такому рівні: 40,9926 гривень за 1 долар (+0,0079 грн). Курс євро сьогодні складає 44,8090 гривень за 1 євро (+0,0414 грн).

Чому курс підвищувався в останні місяці

За даними Нацбанку, у другому кварталі гривня девальвувала на 4,4% через тиск на обмінний курс через зростання чистого попиту на іноземну валюту.

Серед причин зазначається зниження експорту сільськогосподарської продукції. Крім того, дефіцит електроенергії та зростання внутрішнього попиту стримували експорт інших товарів, зокрема харчових продуктів, продукції металургії та машинобудування.

Водночас відчутно зріс імпорт, зокрема енергетичного обладнання через руйнування потужностей та необхідність ремонтів на АЕС. Також наприкінці кварталу активізувалися закупівлі палива в очікуванні на підвищення акцизного податку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долараКурс євро