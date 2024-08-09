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Доллар пошел вверх: курс валют в обменных пунктах

Фото: американский доллар снова подорожал (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Данила Крамаренко

Курс доллара в украинских обменных пунктах снова пошел вверх. За наличный доллар в среднем просят около 41,30 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На утро 9 июля 2024 года средний курс продажи доллара в обменниках поднялся на две копейки - до 41,27 гривен. Средний курс в покупке составляет 40,83 гривен.

Курс евро тоже растет. Наличную валюту в среднем продают за 45,32 гривен, а покупают - за 44,75 гривен.

С утра на межбанковском валютном рынке курс находится на уровне 41,00-41,02 грн/доллар (покупка-продажа). Что на две копейки выше по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) второй день подряд держит доллар ниже 41 гривны.

Официальный курс на 9 августа установлен на таком уровне: 40,9926 гривен за 1 доллар (+0,0079 грн). Курс евро сегодня составляет 44,8090 гривен за 1 евро (+0,0414 грн).

Почему курс повышался в последние месяцы

По данным Нацбанка, во втором квартале гривна девальвировала на 4,4% в связи с давлением на обменный курс из-за роста чистого спроса на иностранную валюту.

Среди причин отмечается снижение экспорта сельскохозяйственной продукции. Кром того, дефицит электроэнергии и рост внутреннего спроса сдерживали экспорт других товаров, в частности, пищевых продуктов, продукции металлургии и машиностроения.

В то же время ощутимо возрос импорт, в частности энергетического оборудования из-за разрушения мощностей и необходимости ремонтов на АЭС. Также в конце квартала активизировались закупки топлива в ожидании повышения акцизного налога.

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