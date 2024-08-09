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Долар пішов вгору: курс валют в обмінних пунктах

Київ, П'ятниця 09 серпня 2024 11:20
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Долар пішов вгору: курс валют в обмінних пунктах Фото: американський долар знову подорожчав (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Данило Крамаренко

Курс долара в українських обмінних пунктах знову пішов вгору. За готівковий долар у середньому просять близько 41,30 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На ранок 9 липня 2024 року середній курс продажу долара в обмінниках піднявся на дві копійки - до 41,27 гривень. Середній курс в купівлі становить 40,83 гривень.

Курс євро також зростає. Готівкову валюту в середньому продають за 45,32 гривень, а купують - за 44,75 гривень.

З ранку на міжбанківському валютному ринку курс перебуває на рівні 41,00-41,02 грн/долар (купівля-продаж). Що на дві копійки вище у порівнянні із закриттям попереднього торговельного дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) другий день поспіль тримає долар нижче 41 гривні.

Офіційний курс на 9 серпня встановлено на такому рівні: 40,9926 гривень за 1 долар (+0,0079 грн). Курс євро сьогодні складає 44,8090 гривень за 1 євро (+0,0414 грн).

Чому курс підвищувався в останні місяці

За даними Нацбанку, у другому кварталі гривня девальвувала на 4,4% через тиск на обмінний курс через зростання чистого попиту на іноземну валюту.

Серед причин зазначається зниження експорту сільськогосподарської продукції. Крім того, дефіцит електроенергії та зростання внутрішнього попиту стримували експорт інших товарів, зокрема харчових продуктів, продукції металургії та машинобудування.

Водночас відчутно зріс імпорт, зокрема енергетичного обладнання через руйнування потужностей та необхідність ремонтів на АЕС. Також наприкінці кварталу активізувалися закупівлі палива в очікуванні на підвищення акцизного податку.

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