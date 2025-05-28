Долар пішов униз після тривалого зростання

Єдина європейська валюта

Основною курсоутворювальною валютою в Україні є долар. Курси інших валют встановлюються НБУ на підставі крос-курсів. Зараз НБУ вивчає можливість переходу на євро як основну валюту.

Опитування Євробарометра показало, що довіра до євро в країнах ЄС зросла до історичного максимуму

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