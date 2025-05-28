UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Долар пішов униз після тривалого зростання

Фото: курс долара впав на 8 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав після зростання протягом чотирьох днів поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 29 травня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,5903 гривень за 1 долар (-0,0855 грн).

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 47,0761 гривень за 1 євро (-0,2343 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс впав на 9 копійок до 41,56-41,60 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

udinform.com

На готівковому ринку курс долара не змінився - 41,80 гривень.

 

 

Єдина європейська валюта

Основною курсоутворювальною валютою в Україні є долар. Курси інших валют встановлюються НБУ на підставі крос-курсів. Зараз НБУ вивчає можливість переходу на євро як основну валюту.

Опитування Євробарометра показало, що довіра до євро в країнах ЄС зросла до історичного максимуму

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долараКурс НБУ