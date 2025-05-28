Доллар пошел вниз после длительного роста

Единая европейская валюта

Основной курсообразующей валютой в Украине является доллар. Курсы остальных валют устанавливаются НБУ на основании кросс-курсов. Сейчас НБУ изучает возможность перехода на евро в качестве основной валюты.

Опрос Евробарометра показал, что доверие к евро в странах ЕС выросло до исторического максимума

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