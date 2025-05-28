Доллар пошел вниз после длительного роста

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел после роста в течение четырех дней подряд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 29 мая 2025 года установлен на таком уровне: 41,5903 гривен за 1 доллар (-0,0855 грн).
bank.gov.ua
Официальный курс евро составит 47,0761 гривен за 1 евро (-0,2343 грн).
bank.gov.ua
На межбанке сегодня курс упал на 9 копеек до 41,56-41,60 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
udinform.com
На наличном рынке курс доллара не изменился - 41,80 гривен.
Основной курсообразующей валютой в Украине является доллар. Курсы остальных валют устанавливаются НБУ на основании кросс-курсов. Сейчас НБУ изучает возможность перехода на евро в качестве основной валюты.
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