ua en ru
Пт, 20 грудня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Долар пішов униз: обмінники оновили курси валют

Україна, П'ятниця 20 грудня 2024 10:04
UA EN RU
Долар пішов униз: обмінники оновили курси валют Фото: курс долара впав на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України почав знижуватися. Готівковий долар дешевшає слідом за зміною ситуації на міжбанку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 20 грудня середній курс продажу долара в Україні впав на 5 копійок до 42,10 гривень, курс євро впав на 30 копійок до 44,10 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,60 гривень, євро по 43,40 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,85-41,87 грн/долар (купівля-продаж) - зниження на 9 копійок порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар четвертий день поспіль оновлює історичний максимум, проте зростання сповільнилося.

Офіційний курс на 20 грудня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,9292 гривень за 1 долар (+0,0244 грн).

Попередній максимум був 19 грудня - 41,9048 грн/долар.

З початку року курс зріс майже на 4 гривні (на 10,4%) з 37,98 грн/долар на 31 грудня 2023 року.

Офіційний курс євро становитиме 43,577 гривень за 1 євро (-0,3811 грн).

Курс євро/долар

Зниження курсу євро пов'язане з рішенням Федеральної резервної системи США знизити ставку на 0,25% до 4,25-4,50%. Прогноз ФРС говорить про те, що ставки в США залишаться високими довше, ніж очікувалося. Це робить долар більш привабливим для купівлі.

Долар США виріс за тиждень на 1,5% до дворічного максимуму проти кошика основних світових валют.

Євро знизився до місячного мінімуму в 1,034. Очікується тижневе падіння на 1,5% на тлі зміцнення долара.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара Курс НБУ
NEWS
Ракетний удар по Києву: названі наслідки атаки
Ракетний удар по Києву: названі наслідки атаки
DAILY
Не OnlyFans єдиним: як Податкова дізнається про закордонні доходи українців
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Не OnlyFans єдиним: як Податкова дізнається про закордонні доходи українців