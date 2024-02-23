Долар пішов униз: обмінники оновили курси валют

Курс долара в обмінних пунктах України почав знижуватися. Долар дешевшає слідом за падінням на міжбанку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На ранок 23 лютого середній курс продажу долара в Україні впав на 25 копійок до 38,60 гривень, курс євро впав на 15 копійок до 42,05 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 38,10 гривні, євро по 41,35 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 38,38 - 38,44 грн/долар (купівля-продаж) – падіння на 4 копійки порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара. Долар подешевшав після того, як три дні поспіль оновлював історичні максимуми.

Офіційний курс на 23 лютого 2024 року встановлено на такому рівні: 38,4803 грн за 1 долар (-0,1434 грн).

Курс євро становитиме 41,728 гривень за 1 євро (+0,0067 грн).

Рішення МВФ

Нагадаємо, місія МВФ схвалила виділення траншу Україні на 880 млрд доларів. Це рішення має затвердити Рада директорів МВФ.

Як зазначається у заяві МВФ, валютний ринок України залишається загалом стабільним після переходу до режиму гнучкості обмінного курсу, що управляється, у жовтні 2023 року. "При цьому режимі обмінний курс має служити амортизатором шоків і захищати зовнішню стабільність. Ослаблення валютного контролю має відбуватися виважено та поступово відповідно до Стратегії НБУ", - йдеться у заяві.

При цьому глава НБУ Андрій Пишний заявив, що планується поступове та виважене пом'якшення валютних обмежень відповідно до Стратегії пом'якшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкості валютного курсу та повернення до інфляційного таргетування. "Я ще раз нагадую - немає чітких дат зняття тих чи інших обмежень. Це відбуватиметься лише тоді, коли сформуються необхідні передумови", - додав Пишний.