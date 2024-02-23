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Доллар пошел вниз: обменники обновили курсы валют

Украина, Пятница 23 февраля 2024 10:23
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Доллар пошел вниз: обменники обновили курсы валют Фото: курс доллара упал на 25 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины начала снижаться. Доллар дешевеет вслед за падением на межбанке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 23 февраля средний курс продажи доллара в Украине упал на 25 копеек до 38,60 гривен, курс евро упал на 15 копеек до 42,05 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 38,10 гривен, евро по 41,35 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 38,38 - 38,44 грн/доллар (покупка-продажа) - падение на 4 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара. Доллар подешевел после того, как три дня подряд обновлял исторические максимумы.

Официальный курс на 23 февраля 2024 года установлен на таком уровне: 38,4803 гривен за 1 доллар (-0,1434 грн).

Курс евро составит 41,728 гривен за 1 евро (+0,0067 грн).

Решение МВФ

Напомним, миссия МВФ одобрила выделение транша Украине на 880 млрд долларов. Это решение должен утвердить Совет директоров МВФ.

Как отмечается в заявлении МВФ, валютный рынок Украины остается в целом стабильным после перехода к режиму управляемой гибкости обменного курса в октябре 2023 года. "При этом режиме обменный курс должен служить амортизатором шоков и защищать внешнюю стабильность. Ослабление валютного контроля должно происходить взвешенно и постепенно в соответствии со Стратегией НБУ", - говорится в заявлении.

При этом глава НБУ Андрей Пышный заявил, что планируется постепенное и взвешенное смягчение валютных ограничений в соответствии со Стратегией смягчения валютных ограничений, перехода к большей гибкости валютного курса и возвращения к инфляционному таргетированию. "Я еще раз напоминаю - нет четких дат снятия тех или иных ограничений. Это будет происходить исключительно тогда, когда сформируются необходимые предпосылки", - добавил Пышный.

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