Долар пішов униз: які курси валют в обмінниках на Різдво

Станом на ранок 25 грудня середній курс продажу долара в Україні впав на 10 копійок до 42,25 гривень, курс євро впав на 10 копійок до 44,20 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,75 гривень, євро по 43,50 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,92-41,94 грн/долар (купівля-продаж) - зниження на 2 копійки порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав після історичного максимуму напередодні.

Офіційний курс на 25 грудня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,991 гривень за 1 долар (+0,1149 грн).

Офіційний курс євро становитиме 43,6454 гривень за 1 євро (+0,1340 грн).

Ситуація на ринку

Статистика НБУ свідчить, що попит на валюту скоротився в листопаді. Обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли в Україну в листопаді 2024 року, становив 1,478 млрд доларів. Це на 12,2% менше, ніж у жовтні (1,684 млрд доларів).

Однак у грудні попит на валюту традиційно зріс. Цьому, зокрема, сприяють високі бюджетні витрати. Частина цих грошей опиняється на готівковому ринку, що й спричиняє зростання курсу долара.