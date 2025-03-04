Долар пішов униз: які курси в обмінних пунктах

Курс долара в обмінних пунктах України перейшов до зниження. Єдина європейська валюта без змін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 4 березня середній курс продажу долара в Україні впав на 10 копійок до 41,80 гривень, курс євро не змінився - 43,90 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,30 гривень, євро по 43,20 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,57-41,60 грн/долар (купівля-продаж) - зростання на 2 копійки порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар подорожчав після падіння до мінімуму за три місяці.

Офіційний курс на 4 березня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,5911 гривень за 1 долар (+0,1598 грн).

Офіційний курс євро становитиме 43,5417 гривень за 1 євро (+0,4283 грн).

Ситуація на ринку

Статистика НБУ свідчить, що в лютому українці різко скоротили купівлю доларів у банках.

Населення України в лютому 2025 року купило 958 млн доларів. Обсяг купівлі впав на 35,2% порівняно із січнем, коли українці купили рекордний за 12 років обсяг валюти. Загалом від початку року українці купили в банках 2,438 млрд доларів.