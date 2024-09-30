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Долар пішов угору: обмінники виставили нові курси валют на початку тижня

Україна, Понеділок 30 вересня 2024 10:25
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Долар пішов угору: обмінники виставили нові курси валют на початку тижня Фото: курс долара виріс на 10 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах перейшов до зростання. Єдина європейська валюта також подорожчала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 30 вересня середній курс продажу долара в Україні зріс на 10 копійок до 41,55 грн, курс євро зріс на 5 коп. до 46,45 грн.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,05 гривні, євро по 45,75 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,16-41,19 грн/долар (купівля-продаж) – зростання на 2 копійки порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає третій день поспіль.

Офіційний курс на 30 вересня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,1664 грн за 1 долар (-0,0421 грн).

Курс євро становитиме 45,9541 гривень за 1 євро (-0,0057 грн).

Прогноз курсу

Як зазначив у коментарі РБК-Україна, сказав Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, в перший тиждень жовтня корінних змін на валютному ринку не відбудеться.

За його словами, як і раніше, курсові показники залежатимуть від режиму гнучкості, що керується, а саме від участі НБУ.

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