Банкір дав прогноз курсу долара на початок жовтня

У перший тиждень жовтня докорінних змін на валютному ринку не станеться. Як і раніше, курсові показники залежатимуть від режиму "керованої гнучкості", а саме від участі НБУ в досягненні балансу між попитом і пропозицією.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку.

За його словами, роль валютних інтервенцій буде ключовою для формування поточних курсів.

"Крім того, на ринку, як і зазвичай, присутні інерційні прояви: тобто курсовий початок місяця може бути досить схожим на завершення вересня - тренд на зниження чи зростання може тривати в перші дні жовтня", - додав він.

Важливим для розуміння ситуації на валютному ринку стануть також показники курсів валют станом на 1 жовтня. "За нашим прогнозом, на цей день офіційний курс складе до 41,3 грн/гривень", - сказав банкір.

"Як і раніше, від ринку не варто чекати якихось сенсацій: всі можливі курсові зміни в щоденному розрізі будуть незначними, однак цілком можуть мати накопичувальний ефект, якщо, наприклад, спадний чи висхідний тренди триватимуть понад 3 дні (однак це буде скоріше винятком з правил: з огляду на ситуацію з початку року, зміна трендів відбувається кожні 3-4 дні)", - вважає Лєсовий.

Прогноз курсу

За прогнозом банкіра, основні характеристики валютного ринку з 30 вересня до 6 жовтня, будуть такими:

Коридори допустимих валютних змін на міжбанку складуть 41-41,6 грн/долар та 44-46 грн/євро, на готівковому ринку - 41,2-41,8 грн/долар та 44-46,5 грн/євро.

Залежно від валюти середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку складе 0,3-0,5 грн.

Середні тижневі курсові відхилення будуть в межах 2% від стартового курсу тижня.

"Таким чином, у перші дні жовтня ситуація на валютному ринку не вирізнятиметься якоюсь новизною: курсові показники на готівковому ринку залежатимуть від міжбанку, події на якому відбуватимуться під наглядом регулятора. Якісь карколомні зміни майже виключені, натомість подальше курсове зростання може збігатися з курсовими прогнозами, закладеними в бюджет на 2024 рік", - констатував Лєсовий.