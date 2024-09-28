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Банкір дав прогноз курсу долара на початок жовтня

Україна, Субота 28 вересня 2024 09:25
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Банкір дав прогноз курсу долара на початок жовтня Фото: Курс долара на початку жовтня очікується на рівні 41,2-41,8 грн/долар (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус
Експерт: Тарас Лєсовий

У перший тиждень жовтня докорінних змін на валютному ринку не станеться. Як і раніше, курсові показники залежатимуть від режиму "керованої гнучкості", а саме від участі НБУ в досягненні балансу між попитом і пропозицією.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку.

За його словами, роль валютних інтервенцій буде ключовою для формування поточних курсів.

"Крім того, на ринку, як і зазвичай, присутні інерційні прояви: тобто курсовий початок місяця може бути досить схожим на завершення вересня - тренд на зниження чи зростання може тривати в перші дні жовтня", - додав він.

Важливим для розуміння ситуації на валютному ринку стануть також показники курсів валют станом на 1 жовтня. "За нашим прогнозом, на цей день офіційний курс складе до 41,3 грн/гривень", - сказав банкір.

"Як і раніше, від ринку не варто чекати якихось сенсацій: всі можливі курсові зміни в щоденному розрізі будуть незначними, однак цілком можуть мати накопичувальний ефект, якщо, наприклад, спадний чи висхідний тренди триватимуть понад 3 дні (однак це буде скоріше винятком з правил: з огляду на ситуацію з початку року, зміна трендів відбувається кожні 3-4 дні)", - вважає Лєсовий.

Прогноз курсу

За прогнозом банкіра, основні характеристики валютного ринку з 30 вересня до 6 жовтня, будуть такими:

  • Коридори допустимих валютних змін на міжбанку складуть 41-41,6 грн/долар та 44-46 грн/євро, на готівковому ринку - 41,2-41,8 грн/долар та 44-46,5 грн/євро.
  • Залежно від валюти середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку складе 0,3-0,5 грн.
  • Середні тижневі курсові відхилення будуть в межах 2% від стартового курсу тижня.

"Таким чином, у перші дні жовтня ситуація на валютному ринку не вирізнятиметься якоюсь новизною: курсові показники на готівковому ринку залежатимуть від міжбанку, події на якому відбуватимуться під наглядом регулятора. Якісь карколомні зміни майже виключені, натомість подальше курсове зростання може збігатися з курсовими прогнозами, закладеними в бюджет на 2024 рік", - констатував Лєсовий.

Нагадаємо, НБУ встановив курс долара на 30 вересня на рівні 41,16 грн/долар . Долар стабільний уже другий місяць поспіль. За вересень він упав на 3 копійки, а у серпні виріс на 17 копійок.

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