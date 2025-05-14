Долар пішов угору: обмінні пункти виставили нові курси

Курс долара в обмінних пунктах України трохи зріс. Єдина європейська валюта також подорожчала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 14 травня середній курс продажу долара в Україні зріс на 5 копійок до 41,75 гривень, курс євро зріс на 5 копійок до 46,80 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,25 гривень, євро по 46,00 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,55-41,58 грн/долар (купівля-продаж) - зростання на 6 копійок порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні.

Офіційний курс на 14 травня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,5004 гривень за 1 долар (-0,0383 грн).

Офіційний курс євро становитиме 46,0924 гривень за 1 євро (-0,0654 грн).