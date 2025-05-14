ua en ru
Ср, 14 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Долар пішов угору: обмінні пункти виставили нові курси

Україна, Середа 14 травня 2025 10:06
UA EN RU
Долар пішов угору: обмінні пункти виставили нові курси Фото: курс долара зріс на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України трохи зріс. Єдина європейська валюта також подорожчала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 14 травня середній курс продажу долара в Україні зріс на 5 копійок до 41,75 гривень, курс євро зріс на 5 копійок до 46,80 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,25 гривень, євро по 46,00 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,55-41,58 грн/долар (купівля-продаж) - зростання на 6 копійок порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні.

Офіційний курс на 14 травня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,5004 гривень за 1 долар (-0,0383 грн).

Офіційний курс євро становитиме 46,0924 гривень за 1 євро (-0,0654 грн).

Прогноз курсу

Аналітики інвесткомпанії Dragon Capital очікують зростання курсу долара в другій половині 2025 року, коли НБУ послабить боротьбу з інфляцією.

Однак долар подорожчає не так значно, як очікувалося раніше. Прогноз щодо курсу поліпшено до 44 гривень на кінець року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара Курс НБУ
NEWS
Зеленський: війна не триватиме 10 років, Україна не витримає
Зеленський: війна не триватиме 10 років, Україна не витримає
DAILY
Громадянство без мови та іспитів: що змінить новий закон і чому його критикують
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Громадянство без мови та іспитів: що змінить новий закон і чому його критикують