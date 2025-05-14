Доллар пошел вверх: обменные пункты выставили новые курсы

Курс доллара в обменных пунктах Украины немного вырос. Единая европейская валюта также подорожала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 14 мая средний курс продажи доллара в Украине вырос на 5 копеек до 41,75 гривен, курс евро вырос на 5 копеек до 46,80 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,25 гривен, евро по 46,00 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,55-41,58 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 6 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне.

Официальный курс на 14 мая 2025 года установлен на таком уровне: 41,5004 гривен за 1 доллар (-0,0383 грн).

Официальный курс евро составит 46,0924 гривен за 1 евро (-0,0654 грн).