Доллар пошел вверх: обменные пункты выставили новые курсы
Курс доллара в обменных пунктах Украины немного вырос. Единая европейская валюта также подорожала.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
По состоянию на утро 14 мая средний курс продажи доллара в Украине вырос на 5 копеек до 41,75 гривен, курс евро вырос на 5 копеек до 46,80 гривен.
В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,25 гривен, евро по 46,00 гривен.
На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,55-41,58 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 6 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.
Официальный курс
Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне.
Официальный курс на 14 мая 2025 года установлен на таком уровне: 41,5004 гривен за 1 доллар (-0,0383 грн).
Официальный курс евро составит 46,0924 гривен за 1 евро (-0,0654 грн).
Прогноз курса
Аналитики инвесткомпании Dragon Capital ожидают роста курса доллара во второй половине 2025 года, когда НБУ ослабит борьбу с инфляцией.
Однако доллар подорожает не так значительно, как ожидалось ранее. Прогноз по курсу улучшен до 44 гривен на конец года.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.