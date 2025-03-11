Долар пішов угору, євро подорожчав до 45 гривень: які курси в обмінниках

Станом на ранок 11 березня середній курс продажу долара в Україні зріс на 15 копійок до 41,55 гривень, курс євро зріс на 20 копійок до 45,00 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,05 гривень, євро - по 44,30 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,32-41,35 грн/долар (купівля-продаж) - зростання на 1 копійку порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар подорожчав після падіння до мінімуму з середини жовтня.

Офіційний курс на 11 березня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,2870 гривень за 1 долар (+0,0743 грн).

Офіційний курс євро становитиме 44,7716 гривень за 1 євро (+0,0435 грн).

Прогноз курсу

Як зазначають аналітики інвесткомпанії ICU, НБУ зберігає курс гривні міцним, незважаючи на збереження значних дисбалансів на валютному ринку.

"Утім, такий підхід робить економіку вкрай вразливою до можливих негативних подій, і навряд чи політика міцної гривні є виправданою. Тому ми очікуємо переходу НБУ до поступового послаблення курсу", - прогнозують у компанії ICU.