Долар підскочив на початку тижня: свіжі курси в обмінних пунктах

Станом на ранок 23 грудня середній курс продажу долара в Україні зріс на 20 копійок до 42,30 гривень, курс євро зріс на 30 копійок до 44,40 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,80 гривень, євро по 43,70 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,97-41,99 грн/долар (купівля-продаж) - зниження на 9 копійку порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав після того, як він чотири дні поспіль оновлював історичний максимум.

Офіційний курс на 23 грудня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,8761 гривень за 1 долар (-0,0531 грн).

Офіційний курс євро становитиме 43,5114 гривень за 1 євро (-0,0656 грн).

Ситуація на ринку

За даними НБУ, попит на валюту на міжбанку зріс до максимуму з травня 2022 року. НБУ протягом тижня 16-20 грудня 2024 року продав на міжбанківському валютному ринку 1,417 млрд доларів.

З початку року НБУ продав на міжбанку 32,8 млрд доларів. Це менше за обсяг міжнародної допомоги Україні, яка станом на 19 грудня становила 38,7 млрд доларів. Крім того, Україна отримає транш МВФ на 1,1 млрд доларів.

Раніше в НБУ заявили, що збільшення бюджетних видатків на кінець року є традиційним сезонним явищем. НБУ очікує збільшення попиту на валюту і готовий компенсувати дефіцит.