Долар підскочив перед Новим роком: обмінники виставили нові курси валют

Станом на ранок 30 грудня середній курс продажу долара в Україні зріс на 20 копійок до - 42,40 гривень, курс євро зріс на 20 копійок до 44,40 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,90 гривень, євро по 43,70 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,96-41,99 грн/долар (купівля-продаж) - зниження на 1 копійку порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар подорожчав після трьох днів зниження поспіль.

Офіційний курс на 30 грудня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,9403 гривень за 1 долар (+0,0956 грн).

Офіційний курс євро становитиме 43,7479 гривень за 1 євро (+0,2357 грн).

Ситуація на ринку

Попит на валюту зріс у грудні 2024 року. НБУ протягом тижня 23-27 грудня 2024 року продав на міжбанківському валютному ринку 1,625 млрд доларів. Це максимальний обсяг від початку війни.

Зростання попиту було очікуваним для НБУ, який готовий продавати валюту і компенсувати дефіцит.