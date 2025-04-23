Долар підскочив в обмінниках, євро почав дешевшати

Станом на ранок 23 квітня середній курс продажу долара в Україні зріс на 15 копійок до 41,70 гривень, курс євро впав на 5 копійок до 47,90 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,20 гривень, євро по 47,00 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,60-41,63 грн/долар (купівля-продаж) - зростання на 1 копійку порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта подешевшала після історичного максимуму.

Офіційний курс на 23 квітня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,5185 гривень за 1 долар (+0,1400 грн).

Офіційний курс євро складе 47,7131 гривень за 1 євро (-0,0522 грн).

Прогноз курсу

Як зазначив коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку, український валютний ринок живе в надзвичайних умовах, якими є війна, і Нацбанк залишається головним гравцем на ринку.

Тому курсові коливання долара, як основної іноземної валюти в Україні, більшою мірою залежатимуть від стратегії регулятора, монетарної політики. А курс євро коливатиметься відповідно до світових курсів пари долар/євро і співвідношення попиту та пропозиції, додав Лісовий.