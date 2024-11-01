Долар перейшов до зростання: НБУ встановив курс на 4 листопада

Національний банк України підвищив курс долара до гривні. Долар подорожчав після зростання два дні поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 4 листопада 2024 року встановлено на такому рівні: 41,2891 грн за 1 долар (+0,0697 грн).

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 44,968 гривень за 1 євро (+0,1213 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 13 копійок до 41,32-41,34 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

udinform.com

На готівковому ринку курс долара не змінився – 41,50 гривень.

Ситуація на ринку

Статистика НБУ свідчить про зростання попиту на валюту України.

Національний банк України у жовтні 2024 року продав на міжбанківському валютному ринку 3,428 млрд доларів, що на 6,7% більше, ніж у вересні (3,214 млрд доларів).

Інтервенції НБУ у жовтні були максимальними у 2024 році.