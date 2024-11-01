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Доллар перешел к росту: НБУ установил курс на 4 ноября

Украина, Пятница 01 ноября 2024 15:44
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Доллар перешел к росту: НБУ установил курс на 4 ноября Фото: курс доллара вырос на 7 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал после роста два дня подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 4 ноября 2024 года установлен на таком уровне: 41,2891 гривен за 1 доллар (+0,0697 грн).

Доллар перешел к росту: НБУ установил курс на 4 ноября

bank.gov.ua

Курс евро составит 44,968 гривен за 1 евро (+0,1213 грн).

Доллар перешел к росту: НБУ установил курс на 4 ноября

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 13 копеек до 41,32-41,34 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Доллар перешел к росту: НБУ установил курс на 4 ноября

udinform.com

На наличном рынке курс доллара не изменился - 41,50 гривен.

Ситуация на рынке

Статистика НБУ свидетельствует о росте спроса на валюту в Украине.

Национальный банк Украины в октябре 2024 года продал на межбанковском валютном рынке 3,428 млрд долларов, что на 6,7% больше, чем в сентябре (3,214 млрд долларов).

Интервенции НБУ в октябре были максимальными в 2024 году.

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