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Долар перейшов до зростання

Фото: курс долара зріс на 4 копійки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта також подорожчала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 17 квітня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,2152 гривень за 1 долар (+0,0399 грн).

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 46,8205 гривень за 1 євро (+0,2101 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 10 копійок до 41,37-41,30 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

udinform.com

На готівковому ринку курс долара впав на 20 копійок до 41,30 гривень.

Порада експерта

Диверсифікація особливо важлива в умовах невизначеності та коливань на валютних ринках. Пересічному громадянину варто дотримуватися простої та універсальної стратегії - тримати заощадження рівною мірою в основних валютах.

"Коли така велика фінансова нестабільність, найкраще мати диверсифіковані заощадження. У вас тоді має бути 33% у гривні, 33% - у доларі і 33% - у євро. Це абсолютно ідеальний варіант заощадження. Використовуючи таку стратегію, ви точно не втратите, щоб не сталося", - сказав у коментарі РБК-Україна економіст, професор університету "Львівська політехніка" Олексій Другов.

За його словами, такий підхід є універсальним, його слід дотримуватися, незалежно від того, що відбувається на валютному ринку.

 

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