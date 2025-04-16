Доллар перешел к росту

Официальный курс на 17 апреля 2025 года установлен на таком уровне: 41,2152 гривен за 1 доллар (+0,0399 грн).



bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 46,8205 гривен за 1 евро (+0,2101 грн).



bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 10 копеек до 41,37-41,30 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.



udinform.com

На наличном рынке курс доллара упал на 20 копеек до 41,30 гривен.

Совет эксперта

Диверсификация особенно важна в условиях неопределенности и колебаний на валютных рынках. Рядовому гражданину стоит придерживаться простой и универсальной стратегии - держать сбережения в равной степени в основных валютах.

"Когда такая большая финансовая нестабильность, лучше всего иметь диверсифицированные сбережения. У вас тогда должно быть 33% в гривне, 33% - в долларе и 33% - в евро. Это абсолютно идеальный вариант сбережения. Используя такую стратегию, вы точно не потеряете, чтобы не произошло", - сказал в комментарии РБК-Украина экономист, профессор университета "Львовская политехника" Алексей Другов.

По его словам, такой подход является универсальным, его следует придерживаться, независимо от того, что происходит на валютном рынке.