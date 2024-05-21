UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Долар перевищив рівень 40 гривень: свіжі курси в обмінниках

Фото: курс долара виріс на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України знову перевищив 40 гривень. Єдина європейська валюта також подорожчала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 21 травня середній курс продажу долара в Україні зріс на 5 копійок до 40,05 гривні, курс євро зріс на 5 копійок 43,50 гривні.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 39,55 гривні, євро по 42,80 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 39,68-39,72 грн/долар (купівля-продаж) – зростання на 3 копійки порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Офіційний курс на 21 травня 2024 року встановлено на такому рівні: 39,665 грн за 1 долар (+0,2378 грн).

Курс євро становитиме 43,0802 гривень за 1 євро (+0,3253 грн). Це історичний максимум. Попереднє було встановлено 16 травня - 42,8501.

Прогноз курсу

Як зазначив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, цього тижня курсові коливання мало чим відрізнятимуться від двох попередніх тижнів.

За його словами, валютні коридори на міжбанку та готівковому ринку залишатимуться на колишньому рівні: відповідно 39-40 грн/долар та 41-43 грн/євро та 39-41 грн/долар та 41-43,5 грн/євро.

При цьому середні тижневі відхилення будуть у межах 1,5-2% від стартового курсу тижня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долараКурс НБУ