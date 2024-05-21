Долар перевищив рівень 40 гривень: свіжі курси в обмінниках

Станом на ранок 21 травня середній курс продажу долара в Україні зріс на 5 копійок до 40,05 гривні, курс євро зріс на 5 копійок 43,50 гривні.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 39,55 гривні, євро по 42,80 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 39,68-39,72 грн/долар (купівля-продаж) – зростання на 3 копійки порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Офіційний курс на 21 травня 2024 року встановлено на такому рівні: 39,665 грн за 1 долар (+0,2378 грн).

Курс євро становитиме 43,0802 гривень за 1 євро (+0,3253 грн). Це історичний максимум. Попереднє було встановлено 16 травня - 42,8501.

Прогноз курсу

Як зазначив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, цього тижня курсові коливання мало чим відрізнятимуться від двох попередніх тижнів.

За його словами, валютні коридори на міжбанку та готівковому ринку залишатимуться на колишньому рівні: відповідно 39-40 грн/долар та 41-43 грн/євро та 39-41 грн/долар та 41-43,5 грн/євро.

При цьому середні тижневі відхилення будуть у межах 1,5-2% від стартового курсу тижня.