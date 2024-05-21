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Доллар превысил уровень 40 гривен: свежие курсы в обменниках

Фото: курс доллара вырос на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины снова превысил уровень 40 гривен. Единая европейская валюта также подорожала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 21 мая средний курс продажи доллара в Украине вырос на 5 копеек до 40,05 гривен, курс евро вырос на 5 копеек 43,50 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 39,55 гривен, евро по 42,80 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне  39,68-39,72 грн/доллар (покупка-продажа)  - рост на 3 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Официальный курс на 21 мая 2024 года установлен на таком уровне: 39,665 гривен за 1 доллар (+0,2378 грн).

Курс евро составит 43,0802 гривен за 1 евро (+0,3253 грн). Это исторический максимум. Предыдущий был установлен 16 мая - 42,8501.

Прогноз курса

Как отметил в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, на текущей неделе курсовые колебания будут мало чем отличаться от двух предыдущих недель.

По его словам, валютные коридоры на межбанке и наличном рынке будут оставаться на прежнем уровне: соответственно 39-40 грн/доллар и 41-43 грн/евро и 39-41 грн/доллар и 41-43,5 грн/евро.

При этом средние недельные отклонения будут в пределах 1,5-2% от стартового курса недели.

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