Долар падає вже тиждень: Нацбанк встановив курс на 2 листопада

Офіційний курс долара спустився до чергового мінімуму за останні 15 місяців. На завтра Нацбанк встановив його на рівні 36,26 гривні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт НБУ .

Офіційний курс гривні до долара на 2 листопада встановлено на такому рівні: 36,2655 гривень за 1 долар (-0,0157 грн).

Зазначимо таким чином долар опустився до чергового мінімуму з липня 2022 року, коли Національний банк підвищив фіксований курс до 36,56 гривень.

Фото: офіційні курси валют (bank.gov.ua)

Єдина європейська валюта демонструє ще більше падіння, за день втративши 33 копійки. Офіційний курс на 2 листопада - 38,2311 гривень за 1 євро (-0,3313 грн).

Фото: динаміка курсу гривні по відношенню до долара та євро (bank.gov.ua)

На міжбанківському валютному ринку курс долара протягом дня піднявся на 11 копійок і знаходиться в коридорі 36,34-36,36 (купівля-продаж), проте протягом дня знизився до позначок 36,23-36,25.

Фото: дані торгів на міжбанку (udinform.com)

Що з готівкою

Готівковий долар сьогодні трохи зріс, незважаючи на падіння офіційного курсу. Вранці 1 листопада в українських обмінниках були такі курси:

долар - 37,85 гривень (продаж) та 37,44 гривень (купівля)

євро - 40,34 гривень (продаж) та 39,88 гривень (купівля)

Середній курс долара (банки та обмінники) знизився у продажу до 37,89 гривень, у купівлі - до 37,31 гривень. Середній курс євро знизився до 40,39 та 39,60 гривень відповідно.