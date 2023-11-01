Доллар падает уже неделю: Нацбанк установил курс на 2 ноября

Официальный курс доллара опустился до очередного минимума за последние 15 месяцев. На завтра Нацбанк установил его на уровне 36,26 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт НБУ .

Официальный курс гривны к доллару на 2 ноября установлен на таком уровне: 36,2655 гривен за 1 доллар (-0,0157 грн).

Отметим, таким образом, доллар опустился до очередного минимума с июля 2022 года, когда Национальный банк повысил фиксированный курс до 36,56 гривен.

Фото: официальные курсы валют (bank.gov.ua)

Единая европейская валюта демонстрирует еще большее падение, за день потеряв 33 копейки. Официальный курс на 2 ноября - 38,2311 гривен за 1 евро (-0,3313 грн).

Фото: динамика курса гривны по отношению к доллару и евро (bank.gov.ua)

На межбанковском валютном рынке курс доллара в течение дня поднялся на 11 копеек и находится коридоре 36,34-36,36 (покупка-продажа), однако в течение дня снизился до отметок 36,23-36,25.

Фото: данные торгов на межбанке (udinform.com)

Что с наличной валютой

Наличный доллар сегодня немного вырос, несмотря на падение официального курса. Утром 1 ноября в украинских обменниках были следующие курсы:

доллар - 37,85 гривен (продажа) и 37,44 гривен (покупка)

евро - 40,34 гривен (продажа) и 39,88 гривен (покупка)

Средний курс доллара (банки и обменники) снизился в продаже до 37,89 гривен, в покупке - до 37,31 гривен. Средний курс евро снизился до 40,39 и 39,60 гривен соответственно.