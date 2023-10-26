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Долар падає другий день поспіль: офіційні курси на 27 жовтня

Фото: курс долара продовжує знижуватися (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Данило Крамаренко

Офіційний курс долара знижується другий день поспіль. На 27 жовтня його встановлено на позначці 36,50 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на сайт Національного банку.

Офіційний курс гривні до долара на 27 жовтня встановлено на такому рівні: 36,5082 гривень за 1 долар (-0,0230 грн).

Фото: офіційні курси валют (bank.gov.ua)

Єдина європейська валюта продовжує падіння та подешевшала ще майже на 15 копійок. Офіційний курс на 27 жовтня - 38,4687 гривень за 1 євро (-0,1484 грн).

Фото: динаміка курсу гривні по відношенню до долара та євро (bank.gov.ua)

На міжбанку сьогодні курс долара знизився до 36,47-36,49 грн/долар (купівля-продаж).

Фото: дані торгів на міжбанку (udinform.com)

Зазначимо, сьогодні середній курс долара в Україні становить 38,07 гривень у продажу та 37,45 гривень у купівлі. Курс євро знизився до позначок 40,55 та 39,75 гривень відповідно.

Обмінні пункти виставляли такі курси на готівкову валюту:

  • долар - 37,70 у купівлі та 38,04 у продажу
  • євро - 40,07 у купівлі та 40,40 у продажу

Нацбанк зменшив облікову ставку. Як це вплине на курс?

Як заявив глава НБУ Андрій Пишний, сьогоднішнє рішення опустити облікову ставку до 16% навряд чи вплине на курс долара.

"Ми бачимо, що мета курсової стійкості та адаптації учасників ринку та самого ринку до нових умов, коли курс формується насамперед попитом та пропозицією, дійсно, за участю НБУ, забезпечується. Ми не очікуємо жодного відчутного впливу на стан курсу та стан ринку з враховуючи сьогоднішнє рішення", - зазначив він.

 

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