Долар подорожчав після невеликого зниження: який курс в обмінниках

Курс долара в обмінниках на ранок 26 жовтня трохи піднявся порівняно з попереднім днем. Американську валюту продають за курсом 38,04 гривні за долар.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На ранок середній курс долара в Україні становить 38,07 гривень у продажу та 37,45 гривень у купівлі. Курс євро знизився до позначок 40,55 та 39,75 гривень відповідно.

Українські обмінні пункти купують долар у середньому по 37,70 (+0,16), а продають по 38,04 гривні за долар (+0,04). Готівковий євро в середньому купують за 40,07 (+0,06), а продають за 40,40 (-0,20) гривень за євро.

На міжбанківському валютному ринку сьогодні курс перебуває на рівні 36,54-36,56 (купівля-продаж). Це на три копійки нижче порівняно із закриттям вчорашніх торгів.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) на 26 жовтня встановив офіційний курс на рівні 36,5312 гривні за 1 долар. Це на чотири копійки нижче, ніж днем раніше. Зазначимо, курс долара не перевищує позначки 36,57 гривень, який був до переходу в режим керованої гнучкості.

Євро у свою чергу подешевшав одразу майже на 30 копійок. Офіційний курс на сьогодні - 38,7613 гривень за 1 євро.

Що було минулого тижня

Минулого тижня валютний ринок України залишався у відносному спокої. Як зазначив голова департаменту корпоративного аналізу групи ICU Олександр Мартиненко в огляді для РБК-Україна, для цього Нацбанку довелося збільшити валютний продаж на 28% - до 735 млн доларів.

Офіційний курс гривні по відношенню до долара трохи послабшав. Водночас готівковий курс у системно важливих банках у середньому зазнав незначних змін і змістився на позначки 37,4-38,1 гривень за долар.