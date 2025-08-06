Долар падає другий день поспіль

Рішення НБУ

НБУ запровадив новий пакет валютної лібералізації для бізнесу. Одним із пунктів є частковий дозвіл виводити валюту за умови донатів 50% від суми на ЗСУ.

Але встановлено дуже обмежений перелік цілей для таких переказів.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин зазначив у коментарі РБК-Україна, що якийсь легальний коридор виведення валюти, якщо дуже потрібно.

"Мито за вихід 50%. Тобто, якщо хочеш вивести з 7 серпня 2025 року, наприклад, 1 млн доларів - заплати мито 50% на ЗСУ 500 тисяч доларів, і виводь залишок 500 тисяч доларів", - сказав Шевчишин.