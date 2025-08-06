Доллар падает второй день подряд

Официальный курс на 7 августа 2025 года установлен на таком уровне: 41,6110 гривен за 1 доллар (-0,0735 грн). Это минимальный уровень с 29 июня (41,5852 гривен).



bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 48,2854 гривен за 1 евро (+0,1940 грн).



bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс не изменился - 41,64-41,67 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.



udinform.com

На наличном рынке курс доллара упал на 5 копеек до 41,85 гривен, курс евро упал на 10 копеек до 48,50 гривен.