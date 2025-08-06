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Курс доллара Экономика Авто Tech

Доллар падает второй день подряд

Фото: курс доллара упал на 7 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта подорожала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 7 августа 2025 года установлен на таком уровне: 41,6110 гривен за 1 доллар (-0,0735 грн). Это минимальный уровень с 29 июня (41,5852 гривен).

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 48,2854 гривен за 1 евро (+0,1940 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс не изменился - 41,64-41,67 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллара упал на 5 копеек до 41,85 гривен, курс евро упал на 10 копеек до 48,50 гривен.

 

Решение НБУ

НБУ ввел новый пакет валютной либерализации для бизнеса. Одним из пунктов является частичное разрешение выводить валюту при условии донатов 50% от суммы на ВСУ.

Но установлен очень ограниченный перечень целей для таких переводов.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин отметил в комментарии РБК-Украина, что некий легальный коридор вывода валюты, если очень нужно.

"Пошлина за выход 50%. То есть, если хочешь вывести с 7 августа 2025 года, например, 1 млн долларов - заплати пошлину 50% на ВСУ 500 тысяч долларов, и выводи остаток 500 тысяч долларов", - сказал Шевчишин.

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