Доллар падает второй день подряд

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар дешевеет второй день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 22 мая 2025 года установлен на таком уровне: 41,436 гривен за 1 доллар (-0,0491 грн).

bank.gov.ua Официальный курс евро составит 46,9138 гривен за 1 евро (+0,2617 грн).

bank.gov.ua На межбанке сегодня курс упал на 5 копеек до 41,41-41,45 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com На наличном рынке курс доллара упал на 5 копеек до 41,65 гривен.