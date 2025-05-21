Доллар падает второй день подряд
Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар дешевеет второй день подряд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 22 мая 2025 года установлен на таком уровне: 41,436 гривен за 1 доллар (-0,0491 грн).
bank.gov.ua
Официальный курс евро составит 46,9138 гривен за 1 евро (+0,2617 грн).
bank.gov.ua
На межбанке сегодня курс упал на 5 копеек до 41,41-41,45 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
udinform.com
На наличном рынке курс доллара упал на 5 копеек до 41,65 гривен.
Прогноз курса
Минэкономики значительно улучшило прогноз по курсу доллара. В проекте бюджетной декларации на 2026-2026 годы говорится, что среднегодовой курс в 2025 году будет на уровне 43,3 грн/доллар. Ранее ожидался курс 45 грн/доллар.
На конец года прогноз улучшен до 43,7 грн/доллар с 45,6 грн/доллар.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.