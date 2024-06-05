Долар опустився нижче 41 гривні: скільки коштує валюта в обмінниках

Станом на ранок 5 червня середній курс долара у продажу опустився до 40,81 гривень. Це більш ніж на 20 копійок нижче порівняно з попереднім днем. В покупці курс опустився до 40,22 гривень.

Середній курс євро у продажу опустився до 44,53 гривень. У покупці середній курс опустився нижче за відмітку 44 гривні і склав 43,86 гривень за євро.

На міжбанку курс перебуває на позначках 40,14-40,18 гривень за долар (купівля/продаж). Це на 13 копійок нижче за рівень закриття попередніх торгів.

Офіційний курс на 5 червня

Напередодні Нацбанк різко послабив офіційний курс долара щодо гривні.

Офіційний курс на 5 червня 2024 року встановлено на позначці 40,2938 гривень за 1 долар (-0,1875 грн.). Зазначимо, американська валюта другий день поспіль відкочується від історичного значення 40,53 гривень, досягнутого 3 червня.

Офіційний курс євро на сьогодні - 43,7671 гривень (-0,1268 грн).

Що впливає на курси валют у червні

Як розповів РБК-Україна начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лєсовий, у червні на валютний ринок тиснутиме низка факторів, міцно пов'язаних між собою.

Серед них можна назвати об'єктивне зростання інфляції; ситуацію на фронті та подолання наслідків атак на об'єкти енергетичної інфраструктури; суспільно-політичні настрої, пов'язані з війною, процесом мобілізації тощо.