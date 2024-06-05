Доллар опустился ниже 41 гривны: сколько стоит валюта в обменниках

По состоянию на утро 5 июня средний курс доллара в продаже опустился до 40,81 гривен. Это более чем на 20 копеек ниже по сравнению с предыдущим днем. В покупке курс опустился до 40,22 гривен.

Средний курс евро в продаже опустился до 44,53 гривен. В покупке средний курс опустился ниже отметки 44 гривны и составил 43,86 гривен за евро.

На межбанке курс находится на отметках 40,14-40,18 гривен за доллар (покупка/продажа). Это на 13 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Официальный курс на 5 июня

Накануне Нацбанк резко ослабил официальный курс доллара по отношению к гривне.

Официальный курс на 5 июня 2024 года установлен на отметке 40,2938 гривен за 1 доллар (-0,1875 грн). Отметим, американская валюта второй день подряд откатывается от исторического значения 40,53 гривен, достигнутого 3 июня.

Официальный курс евро на сегодня - 43,7671 гривен (-0,1268 грн).

Что влияет на курсы валют в июне

Как рассказал РБК-Украина начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, в июне на валютный рынок будет давить ряд факторов, прочно связанных между собой.

Среди них можно отметить объективный рост инфляции; ситуацию на фронте и преодоление последствий атак на объекты энергетической инфраструктуры; общественно-политические настроения, связанные с войной, процессом мобилизации и так далее.