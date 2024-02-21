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Долар оновлює максимуми третій день поспіль: НБУ підвищив офіційний курс

Фото: курс долара виріс на 15 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України підвищив курс долара. Долар третій день поспіль оновив історичний максимум.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 22 лютого 2024 року встановлено на такому рівні: 38,6237 грн за 1 долар (+0,1481 грн).

Вище курс був лише напередодні - 38,4756 гривень за долар.

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 41,7213 гривень за 1 євро (+0,1792 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 10 копійок до 38,62-38,65 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

udinform.com

На готівковому ринку курс зріс на 10 копійок до 38,80 грн/долар.

Коливання курсу

З жовтня 2023 року після переходу до режиму "керованої гнучкості" НБУ реагує на ситуацію на ринку, знижуючи чи піднімаючи курс інтервенцій.

Заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук сказав, що центробанк у 2024 році продовжить згладжувати значні курсові коливання, зберігаючи відданість "курсовій стійкості". За його словами, наприкінці 2023 року на ринок впливав сезонний фактор, а надалі більше значення матимуть фундаментальні чинники.

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