Долар може подорожчати: прогноз курсу на найближчі місяці

Дефіцит на ринку

Як зазначається в огляді, у другій половині червня НБУ зіткнувся зі значним збільшенням дефіциту валюти на ринку, тож був змушений збільшувати інтервенції, щоб не допустити підвищення курсу вище 42 грн/долар.

За даними компанії протягом майже двох попередніх тижнів дефіцит валюти на міжбанківському ринку перевищував 100 млн доларів на день, тоді як чиста купівля валюти населенням залишалася 60-70 млн долар за тиждень.

Тож НБУ був змушений задовольняти цей збільшений дефіцит, залишаючись найбільшим продавцем валюти на ринку, і збільшувати інтервенції спочатку до 724 млн доларів а минулого тижня до 875 млн доларів - найбільшого тижневого обсягу за чотири місяці.



Курс долара

Офіційний курс долара до гривні досягнув свого піку минулого тижня, коли НБУ встановив його на 24 червня на рівні 41,87 грн/долар - максимуму з кінця січня. Але вже до кінця минулого тижня НБУ вдалося посилити гривню відносно долара до 41,59-41,64 грн/долар, що вже ближче до звичних цьогорічних рівнів.

Як зазначається в огляді, цього року НБУ ще не стикався з настільки тривалим підвищеним дефіцитом валюти на міжбанківському ринку, хоча за обсягом тижневий дефіцит був не найбільшим цього року.

"Поведінка НБУ в попередні два тижні вкотре демонструє небажання регулятора переходити до суттєвого ослаблення курсу гривні, хоча надалі НБУ може обрати трошки вищий рівень для збалансування ринку, ніж у квітні-травні та в першій половині червня", - прогнозують аналітики.