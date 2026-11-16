Долар може подорожчати до 46 гривень до кінця року: Сергій Мамедов дав прогноз курсу

Яким буде курс долара до кінця 2026 року

За прогнозом банкіра, до завершення року офіційний курс долара може перебувати в діапазоні 45–46 гривень. Орієнтиром він називає позначку близько 46 гривень.

На готівковому ринку долар може коштувати приблизно 46,4 гривні, а умовний максимальний рівень для обмінників становитиме 46,5 гривні.

Водночас Мамедов не виключає, що курс може бути нижчим – близько 45,5 гривні.

''Тому я б залишив широкий діапазон 45–46 гривень для офіційного курсу'', – зазначив він.

Чи варто орієнтуватися на курс долара в бюджеті

У проєкті державного бюджету на кінець 2027 року закладено курс близько 47–48 гривень за долар. Однак, за словами Мамедова, цей показник передусім потрібен Міністерству фінансів для розрахунку доходів і видатків держави.

Національний банк не зобов’язаний утримувати курс на рівні, передбаченому бюджетом. Регулятор орієнтується насамперед на макроекономічну стабільність та інфляцію.

Якщо виникатимуть серйозні проблеми зі зростанням цін, НБУ зосереджуватиметься на їх стримуванні, а не на досягненні конкретного валютного показника.

Банкір також нагадав, що в попередні роки фактичний курс долара часто був нижчим за прогнозний, який закладали в бюджеті.

Що буде з курсом євро

На відміну від долара, курс євро в Україні залежить не лише від гривні, а й від співвідношення європейської та американської валют на світових ринках.

За словами Мамедова, якщо офіційний курс долара становитиме близько 46 гривень, а співвідношення євро до долара залишатиметься на рівні 1,10, український курс євро може становити приблизно 50,5–51 гривню.

Тому банкір не очікує, що до кінця року євро знову подорожчає до цьогорічного пікового рівня – близько 52,5 гривні.

Водночас на міжнародне співвідношення валют впливатимуть рішення Федеральної резервної системи США та Європейського центрального банку щодо процентних ставок.

Мамедов припускає, що спочатку долар може дещо зміцнитися, а співвідношення євро до долара опуститися приблизно до 1,08. Однак наступного року європейська валюта може відіграти це падіння.

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