Долар і євро йдуть вгору: скільки коштує валюта в обмінниках

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Офіційний курс на 24 липня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7651 гривень за 1 долар (-0,0002 грн).

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,78-41,81 грн/долар (купівля-продаж) - зниження на 4 копійки порівняно із закриттям попереднього дня.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,45 гривень, євро по 48,40 гривень.

Станом на ранок 24 липня середній курс продажу зріс на 5 копійок до 41,95 гривень, курс євро зріс на 20 копійок до 49,40 гривень.

Облікова ставка

НБУ сьогодні оголосить рішення щодо облікової ставки, яка перебуває на рівні 15,5%. Оскільки інфляція почала сповільнюватися, центробанк може трохи знизити ставку, що матиме негативний вплив на гривню - курс долара може зрости.

При цьому НБУ повністю контролює валютний ринок і має можливості тримати курс долара до гривні на тому рівні, який вважає за потрібне. Тому вплив ставки зараз не надто високий.

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