В четверг, 19 ноября, курс доллара в украинских обменниках снизился как при покупке, так и при продаже. Евро тоже подешевело. В банках цена иностранной валюты различается в зависимости от учреждения и метода обмена.

За сколько можно приобрести или продать доллар и евро в обменниках и банках сегодня, – читайте в материале РБК-Украина ниже.

Курс валют в обменниках

По данным Minfin, по состоянию на утро четверга, 19 ноября, доллар в обменниках покупают по 45,55 гривны (-20 коп), а продают – по 45,74 гривны (-24 коп).

Евро в пунктах обмена сегодня покупают по 50,23 гривны (-32 коп.), а продают – по 50,58 гривны (-32 коп.).

Фото: курс валют в обменниках (инфографика РБК-Украина)

Читайте также: Доллар и евро продолжили падение: официальный курс валют НБУ на 19 ноября

Курс валют в банках

Средний курс доллара в банках составляет 45,15 гривны (-12 коп.) для покупки валюты и 45,71 гривны (-15 коп.) для ее продажи.

Евро банки покупают в среднем по 49,49 грн (-26 коп), а продают – по 50,36 грн (-32 коп).

Фото: курс валют в банках (инфографика РБК-Украина)

ПриватБанк продает доллары в отделениях по 45,70 гривны (-15 коп), а картой – по 45,66 гривны (-21 коп). Евро в отделениях банка можно купить по 50,40 гривны (-25 коп), а картой – по 50,25 гривны (-51 коп).

Ощадбанк в приложении продает доллары по 45,60 гривны (-20 коп), а картой – по 45,75 гривны (-20 коп). Евро в приложении можно купить по 50,35 гривны (-30 коп), а картой – по 50,55 гривны (-30 коп).

''ПУМБ'' продает доллары в кассах по 45,80 гривны (-10 коп), а по коммерческому курсу – также по 45,80 гривны (-10 коп). Евро в отделениях банка можно купить по 50,40 грн (-20 коп).

Monobank сегодня продает доллары по 45,63 гривны (-13 коп.), а евро – по 50,20 гривны (-34 коп.).

Читайте также: 50% сбережений в гривне: банкир объяснил, как распределить деньги между валютами и ОВГЗ