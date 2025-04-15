Долар і євро різко подешевшали: НБУ встановив офіційні курси

Офіційний курс на 16 квітня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,1753 гривень за 1 долар (-0,1400 грн).



bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 46,6104 гривень за 1 євро (-0,4167 грн).



bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс впав на 12 копійок до 41,17-41,20 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.



udinform.com

На готівковому ринку курс долара впав на 15 копійок до 41,40 гривень.

Курс євро

Традиційно більшість українців обирають долар як іноземну валюту для своїх заощаджень. У світлі значного зростання євро і зниження курсу долара експерти не радять робити різких кроків.

"Я б не радив українцям бігти міняти свої заощадження і купувати євро, тому що на тлі волатильних новин, курс ще багато разів рухатиметься в ту чи іншу сторону", - сказав у коментарі РБК-Україна виконавчий директор Центру соціально-економічних досліджень CASE-Ukraine Дмитро Боярчук.