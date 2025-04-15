Долар і євро різко подешевшали: НБУ встановив офіційні курси

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта також подешевшала.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 16 квітня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,1753 гривень за 1 долар (-0,1400 грн).
bank.gov.ua
Офіційний курс євро становитиме 46,6104 гривень за 1 євро (-0,4167 грн).
bank.gov.ua
На міжбанку сьогодні курс впав на 12 копійок до 41,17-41,20 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.
udinform.com
На готівковому ринку курс долара впав на 15 копійок до 41,40 гривень.
Традиційно більшість українців обирають долар як іноземну валюту для своїх заощаджень. У світлі значного зростання євро і зниження курсу долара експерти не радять робити різких кроків.
"Я б не радив українцям бігти міняти свої заощадження і купувати євро, тому що на тлі волатильних новин, курс ще багато разів рухатиметься в ту чи іншу сторону", - сказав у коментарі РБК-Україна виконавчий директор Центру соціально-економічних досліджень CASE-Ukraine Дмитро Боярчук.