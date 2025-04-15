Доллар и евро резко подешевели: НБУ установил официальные курсы

Официальный курс на 16 апреля 2025 года установлен на таком уровне: 41,1753 гривен за 1 доллар (-0,1400 грн).



bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 46,6104 гривен за 1 евро (-0,4167 грн).



bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 12 копеек до 41,17-41,20 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.



udinform.com

На наличном рынке курс доллара упал на 15 копеек до 41,40 гривен.

Курс евро

Традиционно большинство украинцев выбирают доллар в качестве иностранной валюты для своих сбережений. В свете значительного роста евро и снижения курса доллара эксперты не советуют делать резких шагов.

"Я бы не советовал украинцам бежать менять свои сбережения и покупать евро, потому что на фоне волатильных новостей, курс еще много раз будет двигаться в ту или иную сторону", - сказал в комментарии РБК-Украина исполнительный директор Центра социально-экономических исследований CASE-Ukraine Дмитрий Боярчук.