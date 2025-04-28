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Долар і євро подорожчали: свіжі курси в обмінних пунктах України

Україна, Понеділок 28 квітня 2025 10:15
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Долар і євро подорожчали: свіжі курси в обмінних пунктах України Фото: курс долара зріс на 10 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України зріс на початку тижня. Єдина європейська валюта також подорожчала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 28 квітня середній курс продажу долара в Україні зріс на 10 копійок до 41,95 гривень, курс євро зріс на 15 копійок до 47,90 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,45 гривень, євро по 47,00 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,80-41,83 грн/долар (купівля-продаж) - зниження на 1 копійку порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Американська валюта дорожчає четвертий день поспіль.

Офіційний курс на 28 квітня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7513 гривень за 1 долар (+0,0623 грн).

Офіційний курс євро становитиме 47,3856 гривень за 1 євро (-0,0315 грн).

Прогноз курсу

Як зазначив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку, в останні дні квітня і на початку травня ринок в Україні буде досить жвавий.

При цьому валютні зміни можуть бути більш помітними, ніж на початку квітня.

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