UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

Долар і євро подорожчали в обмінниках

Курс долара в обмінниках збільшився на 25 копійок (фото Getty Images)
Автор: Артур Дубровенко

Курс долара в обмінних пунктах України 6 листопада підвищився на 25 копійок. Євро також зміцнилося. Курс єдиної європейської валюти підвищився на 3 копійки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 6 листопада середній курс продажу долара підвищився на 25 копійок порівняно з 5 листопада і становить 42,50 гривні, курс євро підвищився на 3 копійки до 48,77 гривні.

В обмінних пунктах долар купують у середньому по 41,71 гривні (-0,01), євро – по 48,16 гривні.

До закриття міжбанку 5 листопада курс долара курс перебував на рівні 42,06-42,09 грн/долар (купівля-продаж) – порівняно із закриттям 4 листопада зростання становило 1 копійку.

За даними Європейського центрального банку (ЄЦБ), за період із 2 січня до 5 листопада 2025 року курс євро продемонстрував зростання щодо долара США. Єдина європейська валюта подорожчала на 11 центів. На 5 листопада ЄЦБ встановив курс євро на рівні 1,14 долара, тоді як другого січня за 1 євро коштував 1,03 долара.

Офіційний курс

Національний банк України знизив курс долара на 5 листопада порівняно з попереднім днем на 1 копійку – до 42,0671. Курс євро, зі свого боку, практично не змінився і дорівнює 48,3351.

З початку року курс долара підвищився на 4 копійки. 1 січня 2025 року американська валюта коштувала 42,02 гривні. Водночас із 1 листопада долар зріс на 9 копійок. На початку місяця його вартість становила 41,97 гривні.

Прогноз курсу долара

Найближчим часом на валютний ринок буде тиснути енергетичний фактор – можливі перебої з електропостачанням можуть підвищити інфляційні ризики та попит на валюту. Водночас Нацбанк тримає ситуацію під контролем завдяки інтервенціям і високій обліковій ставці, повідомив директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий.

НБУ не дозволить курсу вийти за межі керованої гнучкості, запевняє експерт. Курси валют найближчим часом коливатимуться в межах 41,8-42,2 гривні за долар і 48-49,5 гривні за євро.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долараКурс в обмінникахКурс євроКурси валют